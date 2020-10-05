МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость жилья на вторичном рынке в России по итогам третьего квартала текущего 2020 года в долларовом эквиваленте упали до пятилетнего минимума.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы ЦИАНа, впервые с 2016 года цены на "вторичку" не смогли превысить отметку в тысячу долларов за квадратный метр.

Если сравнивать с началом 2016 года, то в рублевом эквиваленте средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в стране выросла на 4%. Аналитики отметили, что в американской валюте цена снизилась на 11,5% и составила 960 долларов за метр.

ЦИАН учитывал в своем исследовании цены на предложения в российских городах с численностью населения от 100 тысяч человек. Это 128 городов, а также Московская и Ленинградская области.

Эксперты отмечают, что цены на вторичном рынке жилья стагнируют: за третий квартал текущего года ценник в рублях снизился на 0,2% и составил 76,7 тысячи рублей за метр.

В столицах цены растут: