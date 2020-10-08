МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В сентябре текущего 2020 года на московском рынке вторичного жилья зафиксирован пик роста спроса, сообщает в четверг "ИНКОМ-Недвижимость" в четверг.

Как подсчитали эксперты компании, в сравнении с сентябрем 2019 года, риэлторы получили на 64% авансов больше в сентябре 2020 года. Если сравнивать с августом текущего года, то рост составил 16%.

Эксперты отмечают, что к активизации покупателей привели различные факторы:

экономические причины, такие как ослабление курса рубля, смягчение условий по ипотеке, снижение доходности банковских депозитов),



конъюнктура рынка. В Москве на рынке жилья существует серьезный дефицит предложения.



Высокий спрос, который наблюдают специалисты на "вторичке" несколько последних месяцев, привел к росту цен. По подсчетам специалистов компании, в сравнении с докарантинным периодом года (январь-март) стоимость реализации квартир в секторе "эконом" выросла на 20%.

Специалисты компании прогнозируют, что в октябре активность покупателей вторичного жилья начнет ослабевать. "На это повлияет, во-первых, ухудшение ситуации с пандемией, а во-вторых — сложности с выбором подходящего объекта по причине уменьшения ликвидного предложения, из-за чего часть покупателей отложит выход на сделку", — отмечает пресс-служба компании.