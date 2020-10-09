МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В России составлен рейтинг самых популярных жалоб граждан в сфере услуг ЖКХ. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", его возглавили обращения россиян по поводу неудовлетворительного состояния многоквартирных жилых домов.

Именно на это жалуются 18,1% граждан.

Вторую строчку занимает жалоба на начисление платы за коммунальные услуги (12,2%).

На третьем — управление объектами (11,5%).

Всего были учтены более 9,2 тысячи жалоб за третий квартал текущего 2020 года.

"Самой серьезной проблемой в ЖКХ, по данным граждан, сейчас является состояние многоквартирных домов. В 2020 году она проявилась как никогда остро. В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования", — прокомментировала изданию ситуацию исполнительный директор центра, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

По ее словам, эта ситуация была ожидаема: у организаций не только упали доходы, но и выросли расходы. На управляющие компании возложили обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных домах из-за распространения коронавируса, но источников финансирования никто не указал. Это привело к тому, что решать проблему стали за счет сворачивания работ по обслуживанию зданий. Что в перспективе и привело к ухудшению качества проживания в таких домах.

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