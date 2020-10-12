МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты выступила с предложением давать малоимущим гражданам субсидии на аренду жилья.

Как пишет газета "Известия", такой проект закона был направлен на имя зампредседателя Совета Федерации Галины Кареловой. Предполагается, что она внесет документ в Госдуму.

Отмечается, что субсидии на аренду жилья предполагается предоставлять тем россиянам, кто законодательно имеет право на жилищную поддержку со стороны властей.

В Общественной палате подсчитали, что на реализацию этой программы потребуется около 400 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета.

Выплачивать такого рода субсидии планируется только в том случае, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю для семейного бюджета.

Председатель комиссии ОП Светлана Разворотнева отметила в беседе с изданием, что размер таких субсидий будет различаться в зависимости от субъекта РФ и доходов граждан.

"Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 квадратного метра, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья", — отметила она и отметила, что реализация этого предложения позволит решить проблему обеспечения социальным жильем нуждающихся граждан страны. В том числе: