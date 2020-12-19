МОСКВА, 19 дек – РИА Недвижимость. Риелторы, юристы и другие специалисты с 10 января 2021 года будут обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию обо всех сделках с недвижимостью стоимостью от 3 миллионов рублей, рассказал РИА Недвижимость советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков. Риелторы объяснили, почему покупателей квартир в Москве лишили скидок

По действующей сейчас редакции закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, властям необходимо докладывать о сделках от 3 миллионов рублей только в том случае, если они связаны с переходом права собственности на недвижимость. По новым же требованиям, вступающим в силу с 10 января, мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму, пояснил юрист.

"Норма сформулирована не совсем однозначно, но, судя по предшествующим принятию поправок разъяснениям Росфинмониторинга, целью изменения закона было в том числе его распространение на арендные отношения", — отметил Ушаков.

По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают. "Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил Ушаков.

По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска". Определение степени риска осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств: под особым вниманием находятся клиенты, осуществляющие на постоянной основе деятельность по совершению сделок с недвижимым имуществом, деятельность, связанную с интенсивным оборотом наличности и тому подобное, объяснил юрист.

В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией, предупредил Ушаков.