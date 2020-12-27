МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В крупных российских городах за 2020 год цены на вторичном рынке жилья выросли в среднем на 10%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ЦИАН.

"Повсеместное увеличение цен на первичном рынке — прямое следствие подорожания новостроек из-за программы льготной ипотеки", — цитирует издание руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Самый сильный рост цен среди городов-миллионников оказался в:

Омске +20%,

Нижнем Новгороде +16%

Воронеж +15,7%.

Что касается регионов, то в Свердловской области рост цен составил 7,4%, в Челябинске 6,5%.



По прогнозу Попова, россияне будут чаще выбирать вторичное жилье, в отличие от квартир в новостройках. Причина — вторичный рынок стал значительнее дешевле строящегося жилья.

"Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в декабре составила 82,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,5%", — пишет издание.

"Несмотря на то что январь—февраль — время низкой активности покупателей, не все консультанты на этот раз ждут снижения цен. Их рост стимулирует как действующая на первичном рынке программа льготного ипотечного кредитования, так и выход на рынок инвесторов, планирующих перепродать дороже купленные ранее квартиры", — отмечает "Ъ".