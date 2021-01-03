МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Цены на квартиры в новостройках в 2021 году станут меньше на 5-10%. По мнению гендиректора портала "Мир квартир" Павла Луценко, нынешняя ситуация с удорожанием в следующем году точно не продлится. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

"Условия предоставления банками ипотечных займов начинают ужесточаться, в доходах населения пока нет положительной динамики, так как экономика еще полностью не восстановилась. Эти факторы могут привести либо к снижению спроса, либо к торгу и скидкам", — рассказал он. В октябре 2020 года договоров долевого участия в Москве было зарегистрировано уже на 17% меньше, чем в сентябре.

Покупательский ажиотаж снизило продление программы льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок, уточняет телеканал 360. По мнению аналитиков портала, рост цен возобновится не ранее 2022 года.

При этом ранее Луценко заявлял, что в 2021 году рост цен на первичном рынке составит около 10-12%, а на вторичном — 5-7%. Эксперт "Сбера" Кирилл Царев связывает текущий рост цен с сокращением предложения на рынке, программой льготной ипотеки и введенными в прошлом году эскроу-счетами.