МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В 2020 году россияне активно инвестировали в недвижимость на фоне нестабильной экономической ситуации и пандемии. Эксперты рассказали РБК, в каких городах России в 2021 году будет выгодно покупать жилье. Аналитики раскрыли стоимость жилья в 2021 году

Специалисты назвали семь перспективных городов с высоким уровнем жизни и зарплат, развитым рынком жилья, доступной недвижимостью (или потенциалом роста цен) и высокой доходностью от аренды. Шесть из них — миллионники.

Лидером рейтинга наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость стала Казань. Эксперты отметили высокий потенциал для развития арендного бизнеса в городе. По данным ЦИАН, доходность от сдачи в долгосрочную аренду в Казани составляет 5,3% годовых. Для сравнения, в Москве — 4,9%.

«С учетом туристической привлекательности региона стабильная выручка возможна и от краткосрочной аренды», считает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Десять самых ожидаемых событий рынка недвижимости 2021 года

Далее следуют Уфа и Новосибирск. В этих городах есть платежеспособный спрос, у них хорошо развита инфраструктура, объясняет глава РАСК Николай Алексеенко.

Кроме того, по данным ЦИАН, в Новосибирске высокая арендная доходность жилья — 7,9%, в среднем для покупки однушки здесь потребуется около 3 млн рублей, аренда такой квартиры обойдется в 15-18 тыс. рублей.

В список также вошли Воронеж, Калининград, Краснодар и Нижний Новгород. Эксперты отметили высокую доходность от сдачи жилья в аренду в этих городах, уровень потребительской активности и материального благополучия.