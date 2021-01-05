МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Новые положения закона об "отмывании" доходов, полученных преступных путем, могут усложнить оформление сделки по покупке квартиры. От граждан могут потребовать подтверждение легальности их дохода. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова эксперта по рынку недвижимости Андрея Бекетова.

"С 1 января вступили в силу поправки в ФЗ-115. Налоговая будет брать под контроль сделки с недвижимостью стоимостью выше трех миллионов рублей. Ваши доходы должны соответствовать расходам. Если нет подтверждения [легальности] дохода, то у инспекторов могут возникнуть вопросы. Пока нельзя понять, появятся ли проблемы, но вопросы появятся точно", — считает Бекетов. Он, правда, добавил, что прецедентов по новым поправкам еще не было.

С ним не согласился специалист по налоговому праву Сергей Калинин. По словам юриста, ФНС не имеет права контролировать соотношение доходов и расходов физлиц, а поправки приняты не для этого. "Возможность контролировать [доходы и расходы] у налоговиков была до 2003 года. Сейчас органы не могут контролировать такие вещи. Эти поправки, скорее всего, направлены на борьбу с занижением стоимости недвижимости: когда квартира стоит 15 миллионов, а на бумаге пишут, что два. Теперь налоговая будет наблюдать за этим. А там, в случае чего, включаются все необходимые документы, вплоть до Уголовного кодекса", — пояснил Калинин.

URA.RU отметило, что пока не получило комментария из ФНС по этому вопросу.