МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в 2021 году продолжат снижаться. Однако в сфере недвижимости прогнозируются новые проблемы — замедление темпов строительства жилья и усиленный контроль налоговой службы за доходами граждан. Специалисты прогнозируют, что кризис, начавшийся в 2020 году, в перспективе негативно отразится на рынке, причем касается это как новостроек, так и вторичного жилья. Об этом рассказали опрошенные агентством URA.RU эксперты. Российские банки высказались об эффективности плавающих ставок ипотеки

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ ПО ИПОТЕКЕ?

Серьезных предпосылок для резкого снижения или роста ставок пока нет, но их постепенное снижение продолжится, считают эксперты.

"Есть ощущение, что государство все же смотрит в сторону низких ставок по ипотеке, поэтому скорее всего расти они не будут. Ждем падения еще на 1-1,5%", — отметил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

С ним согласился и независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. По его словам, резких изменений в следующем году ожидать не стоит.

Кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию Константин Юрченко придерживается мнения, что новых кредитоспособных ипотечников в следующем году не появится. Он видит причину в том, что реальные доходы населения не растут, а это значит, что оснований для взрывного роста ставок нет.

Тем не менее, эксперты указывают на то, что вместе со снижением льготной ставки на новостройки начали расти цены на жилье. Таким образом покупатель сейчас почти ничего не выигрывает от льготы. "Ставки снизились, но выросла цена. В выигрыше оказались застройщики", — поясняет Юрченко. На эту проблему уже обратили внимание и во власти, и в Центральном банке.

Бекетов, в свою очередь, заметил, что продавцов на рынке вторичного жилья стало меньше, а цены начали расти вслед за новостройками. Он добавил, что "цены первички и вторички коррелируются между собой. Если начала повышаться стоимость новостройки, то подтягиваются и цены на уже готовые квартиры". Эксперт считает, что если в следующем году цены на новое жилье расти не будут, то могут снизиться цены и на уже готовые квартиры. Названы действия с деньгами, которые попадут под контроль с января

КАКИЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ОЖИДАТЬ НАС В 2021 ГОДУ?

По словам Бекетова, с 1 января налоговая служба будет гораздо серьезнее следить за доходами граждан. "При покупке свыше трех млн рублей налоговая имеет право запросить ваш отчет о доходах. Даже сейчас в личном кабинете налоговой можно увидеть свои открытые вклады, то есть эта структура представляет, какой объем средств у вас имеется", — объяснил он. Соответственно, просто взять и купить квартиру будет невозможно, при условии что у вас не будет объяснения тому, откуда взялись деньги на ее покупку.

Помимо этого, в следующем году эксперты предрекают замедление темпов строительства, поскольку в 2020 из-за льготной ипотеки наблюдался ажиотажный спрос. Так, согласно данным ДОМ.РФ, за 10 месяцев объем выданной ипотеки увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. В качестве причин назывались льготы по ипотеке и общее снижение ставок, а также опасение, что ставки могут резко вырасти.

Юрченко отметил, что "во втором полугодии 2020 года люди, которые реально планировали купить жилье, уже это сделали. В следующем году будет замедление строительства, поскольку станет заметно отсутствие такого спроса [как в 2020]. Строительный цикл достаточно длинный, если что-то рухнуло сегодня в экономике, то на недвижимости это сказывается через несколько месяцев". По его словам катастрофы не будет, но последствия будут заметны.

Эксперт по недвижимости Бекетов, однако, не согласился с таким мнением. Он уверен, что строительную отрасль можно рассматривать как своеобразный "конвейер", который "будет выдавать тот же объем застройки, что и всегда".