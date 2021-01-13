МОСКВА, 13 янв — РИА Недвижимость. Чистый отток иностранного капитала с рынка российской коммерческой недвижимости в 2020 году сократился на 46% и составил 215 миллионов евро против 396 миллионов евро годом ранее, следует из данных имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость аналитического отчета Marketbeat, подготовленного консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%

По данным аналитиков компании, отток иностранного капитала из российской коммерческой недвижимости продолжается ещё с 2017 года. За четыре года более 1 миллиарда евро покинуло страну и было замещено внутренними инвесторами, говорится в презентации.

В отчете компании уточняется, что общий объем инвестиционных сделок с недвижимостью России в 2020 году составил 2,7 миллиарда евро, что на 22% меньше показателя 2019 года.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы емкость инвестиционного рынка (показатель, отражающий максимальный объем инвестиций, который необходимо вложить в развитие для достижения определенных целей — ред.) будет составлять 3-4 миллиарда евро", — подытожили эксперты.