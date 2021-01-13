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Отток иностранного капитала из недвижимости России сократился
Недвижимость
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Чистый отток иностранного капитала с рынка российской коммерческой недвижимости в 2020 году сократился на 46% и составил 215 миллионов евро против 396 миллионов евро годом ранее,... ПРАЙМ, 13.01.2021
недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — РИА Недвижимость. Чистый отток иностранного капитала с рынка российской коммерческой недвижимости в 2020 году сократился на 46% и составил 215 миллионов евро против 396 миллионов евро годом ранее, следует из данных имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость аналитического отчета Marketbeat, подготовленного консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.
По данным аналитиков компании, отток иностранного капитала из российской коммерческой недвижимости продолжается ещё с 2017 года. За четыре года более 1 миллиарда евро покинуло страну и было замещено внутренними инвесторами, говорится в презентации.
В отчете компании уточняется, что общий объем инвестиционных сделок с недвижимостью России в 2020 году составил 2,7 миллиарда евро, что на 22% меньше показателя 2019 года.
"Мы ожидаем, что в ближайшие годы емкость инвестиционного рынка (показатель, отражающий максимальный объем инвестиций, который необходимо вложить в развитие для достижения определенных целей — ред.) будет составлять 3-4 миллиарда евро", — подытожили эксперты.