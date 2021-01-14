МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В новой Москве появились квартиры по ценам, которые встречаются далеко не в каждом районе города. Как рассказали представители агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах рекордная стоимость жилья достигла 125 миллионов рублей. А первое место в сегменте новостроек — у квартиры за 50 миллионов. Об этом сообщает "Российская газета". В России хотят ужесточить контроль за арендой квартир

Аналитики рассказали, что сегодня на вторичном рынке новой Москвы продается 2,4 тысячи квартир, отмечают аналитики. Отмечается, что стоимость самого бюджетного предложения составила всего 1,8 миллионов рублей. При этом транспортная доступность такого жилья — на уровне, можно быстро добраться до железнодорожной станции. Что касается новостроек, то в этом сегменте в новой Москве продается около 9 тысяч квартир. Аналитики сказали, что наиболее бюджетный вариант обойдется в 3 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что в течение 2020 года интерес покупателей к недвижимости в Новой Москве был в "зеленой зоне", общий рост за 12 месяцев составил 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик интереса пришелся на октябрь, а вот в последние месяцы 2020 года продать квартиры в ТинАО стало гораздо сложнее, так как спрос резко упал, подытожили аналитики.