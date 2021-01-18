2021-01-18T11:46:29+03:00
2021-01-18T11:46:29+03:00
2021-01-18T11:46:29+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210118/832829184.html
Ипотечный рынок в России за 2020 год побил все рекорды
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
За прошлый 2020 год россияне взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на сумму свыше 4,3 триллиона рублей. Как сообщает аналитический центр компании "Дом.РФ", это абсолютный рекорд... ПРАЙМ, 18.01.2021
россия, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83274/27/832742793.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/27/832742793.jpg
https://1prime.ru/images/83274/27/832742792.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/27/832742792.jpg
https://1prime.ru/images/83274/27/832742780.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/27/832742780.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год россияне взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на сумму свыше 4,3 триллиона рублей.
Как сообщает аналитический центр компании "Дом.РФ", это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране.
"По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном", — отмечается в сообщении компании.
На такие показатели ипотечного рынка в России оказали влияние такие факторы, как:
- снижение ставок по рыночным кредитам
- запуск льготной программы на новостройки под 6,5%.
Этими действиям властям страны удалось в пандемию коронавируса удалось поддержать спрос на жилье со стороны населения. Тем самым, застройщики нарастили вывод новых проектов на рынок во второй половине 2020 года на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого 2019 года.
"Такой значительный рост выхода новых проектов на рынок объясняется не только повысившейся доступностью ипотеки, но и тем, что заработала новая схема финансирования жилищного строительства", — комментирует гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Читайте также: Россиянам напомнили о налоговых изменениях в сфере недвижимости