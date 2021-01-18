МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год россияне взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на сумму свыше 4,3 триллиона рублей.

Как сообщает аналитический центр компании "Дом.РФ", это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране.

"По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном", — отмечается в сообщении компании.

На такие показатели ипотечного рынка в России оказали влияние такие факторы, как:

снижение ставок по рыночным кредитам

запуск льготной программы на новостройки под 6,5%.



Этими действиям властям страны удалось в пандемию коронавируса удалось поддержать спрос на жилье со стороны населения. Тем самым, застройщики нарастили вывод новых проектов на рынок во второй половине 2020 года на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого 2019 года.

"Такой значительный рост выхода новых проектов на рынок объясняется не только повысившейся доступностью ипотеки, но и тем, что заработала новая схема финансирования жилищного строительства", — комментирует гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

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