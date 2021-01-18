2021-01-18T13:16:41+03:00
2021-01-18T13:16:41+03:00
2021-01-18T13:16:41+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210118/832830273.html
Путин поручил до августа определить правовой статус апартаментов
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для... ПРАЙМ, 18.01.2021
недвижимость, россия, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83283/02/832830245.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/02/832830245.jpg
https://1prime.ru/images/83283/02/832830244.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/02/832830244.jpg
https://1prime.ru/images/83283/02/832830232.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/02/832830232.jpg
https://1prime.ru/business/20210107/832757700.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан", сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Госовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 23 декабря 2020 года.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан. Срок — 1 августа 2021 года", — говорится в поручении.
Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.