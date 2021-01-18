МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан", сообщается на сайте Кремля. Депутаты рассказали о перспективах признания апартаментов жильем

Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Госовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 23 декабря 2020 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан. Срок — 1 августа 2021 года", — говорится в поручении.

Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.