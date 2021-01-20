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2021
https://1prime.ru/development/20210120/832849859.html
В России могут расширить применение ипотеки
Недвижимость
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Правительство намерено сделать деревянные дома объектом ипотеки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ. Вице-премьер отметила, что стратегия развития... ПРАЙМ, 20.01.2021
ипотека, недвижимость, россия, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство намерено сделать деревянные дома объектом ипотеки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ.
Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины из страны и организацию глубокой переработки на территории РФ. Также будут приняты меры по развитию деревянного домостроения.
"Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", — сказала Абрамченко.
Она отметила, что в России работают 65 компаний, которые занимаются производством домокомплектов, при этом только 3% их продукции собирается в стране.