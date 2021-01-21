МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России начались массовые рейды по жилым домам, целью которых является выявить незаконные перепланировки. Об этом рассказывает РЕН ТВ. Названы новые штрафы и запреты для владельцев жилья в 2021 году

Как сообщает телеканал, массовые проверки жилья проводят сотрудники жилинспекций. Инспекторы обходят дома, обращая внимание прежде всего на любые несогласованные изменения. При этом они обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи — так, штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь.

Перед визитом в квартиру инспекторы отправляют владельцу уведомление по почте о том, что они придут через месяц в конкретное время. Оно может быть отправлено дважды, и в том случае, если хозяин отказывается принять "гостей", контролеры обращаются в суд и приходят с приставами.

В том случае, если выявленные изменения в квартире не нарушают технических требований, но не указаны в техпаспорте реестра, владельцев просто попросят отразить их в этом документе. Если же владелец "нехорошей" квартиры отказывается ликвидировать нарушения, он может вовсе лишиться жилья — недвижимость продадут на торгах.

Эксперты предупреждают, что масштабные проверки перепланировок могут спровоцировать всплеск активности мошенников — они начнут ходить по квартирам под видом сотрудников жилинспекции.