МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России стабильно росла на протяжении 2020-го, достигнув к концу года 58 тысяч рублей. За 12 месяцев "квадрат" в среднем подорожал на 4 тысячи рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы сервиса "Авито Недвижимость". Названа минимальная зарплата для покупки квартиры в Москве в ипотеку

Как стало понятно по результатам исследования, цена готового жилья в стране уже вплотную приблизилась к психологической отметке в 60 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты отмечают, что вторичная недвижимость дорожает медленнее первичной: "вторичка" за 2020-й прибавила 8%, а новостройки — 19%.

"Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос, и рынок движется к равновесию. Однако пока еще сложно делать прогноз, когда стабилизируются показатели спроса и предложения," — отметили специалисты сервиса. В "Авито" настоящее время по-прежнему считают удачным для продажи вторичной недвижимости по рекордно высокой цене.

По данным исследования, за год значительнее всего вырос спрос на вторичные квартиры в Новосибирске (плюс 81%), Краснодаре (плюс 70%) и Челябинске (плюс 69%). Наиболее существенное повышение цен в последнем квартале 2020-го зафиксировано в Сочи — там "вторичка" подорожала на 27% по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019-го.

Самые высокие средние цены на вторичные квартиры традиционно установлены в Москве — почти 231 тысяча рублей за квадратный метр.