МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. На российском рынке жилой недвижимости сформировался относительно новый юридический риск — в будущем от него могут пострадать тысячи покупателей квартир. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Вячеслава Голенева. Юрист рассказал, за что могут арестовать квартиру

По его словам, в последнее время многие начали покупать квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. При этом происходит не оформление договора купли-продажи, а переуступка прав по договору долевого участия, и лишь немногие покупатели в такой ситуации осознают, что фактически сталкиваются с теми же рисками, что при покупке "вторички".

В частности, они могут потерять жилье, если против сделки впоследствии выступит супруг или супруга продавца. Эксперт предупредил, что "если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать иск о признании сделки недействительной".

Помимо этого, существует опасность того, что продавец недееспособный, то есть не имеет права распоряжаться имуществом. Также зачастую продавцы квартир в новостройках просят указывать в договоре сниженную сумму сделки — чтобы не платить налог с продажи. Это также рискованно для покупателя. В России начались массовые рейды по квартирам

Напомним, что еще в декабре 2020-го россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья, чем и пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды.