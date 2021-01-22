Россиян предупредили о новом риске на рынке жилой недвижимости
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. На российском рынке жилой недвижимости сформировался относительно новый юридический риск — в будущем от него могут пострадать тысячи покупателей квартир. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Вячеслава Голенева.
По его словам, в последнее время многие начали покупать квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. При этом происходит не оформление договора купли-продажи, а переуступка прав по договору долевого участия, и лишь немногие покупатели в такой ситуации осознают, что фактически сталкиваются с теми же рисками, что при покупке "вторички".
В частности, они могут потерять жилье, если против сделки впоследствии выступит супруг или супруга продавца. Эксперт предупредил, что "если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать иск о признании сделки недействительной".
Помимо этого, существует опасность того, что продавец недееспособный, то есть не имеет права распоряжаться имуществом. Также зачастую продавцы квартир в новостройках просят указывать в договоре сниженную сумму сделки — чтобы не платить налог с продажи. Это также рискованно для покупателя.
Напомним, что еще в декабре 2020-го россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья, чем и пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды.
https://1prime.ru/development/20210122/832868830.html