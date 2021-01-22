МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Эскроу-счета для строительства частных домов предлагается ввести в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства в него внесли свои предложения участники рынка. Среди них — ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ), "Национальное объединение проектировщиков и изыскателей" (НОПРИЗ) и другие. Организации направили проект стратегии в своей редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину. В России сформировался дефицит частных домов на продажу

Документ предлагает совершенствование системы проектного финансирования строительства жилья. На данный момент механизм применяют только для возведения многоквартирных домов. Проект стратегии предполагает распространить его в том числе на ИЖС, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" Анвар Шамузафаров пояснил, что речь о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков. Он добавил. что на начальном этапе это может увеличить объемы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15-20%.

"В России ежегодно вводится около 35-40 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Меры, предложенные в проекте стратегии, позволят увеличить этот показатель до 50 миллионов квадратных метров к 2024 году и до 60 миллионов квадратных метров и более к 2030 году", отметил Шамузафаров.