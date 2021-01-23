МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ценник на новостройки стал настолько "взрывным" во всех крупных городах, что россияне все больше начинают рассматривать вторичный рынок недвижимости. Эксперт предсказывает рост спроса на вторичку в первом полугодии 2021 года. Об этом рассказала "Прайм" учредитель "Аналитического центра "КД-консалтинг", сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Епишина Эльвира Дмитриевна.

Она отметила, что в 2020 году во всех регионах России цены на квартиры поднялись. В частности, на первичку в больших городах они выросли на 6-8%, а в некоторых регионах даже на 14-16%. Она объяснила, что на рост спроса на первичку повлияли прежде всего такие факторы, как льготная ипотека, а также изменения курса доллара, вследствие чего люди стали делать вложения в недвижимость как в актив.

"Квартиры скупали очень активно, и самой ликвидной недвижимостью в 2020 году были в основном малоформатные квартиры (то есть 30-34 квадратных метра), а также двушки (до 50 квадратных метров). Вторичка (жилье старого фонда — хрущевки, брежневки, застройки 70-х годов) поднималась в цене несколько меньшими темпами, чем новостройки, примерно от 4% до 9%", — подчеркнула Епишина.

Эксперт добавила, что на загородную недвижимость ценник прирос не более чем на 3-4%, что достаточно скромно. Хотя спрос на нее есть, и россияне в основном выбирают уже отстроенные и полностью укомплектованные загородные дома недалеко от центров больших городов.

Епишина подытожила, что, согласно данным на январь 2021 года, спрос на массовый сегмент все еще довольно высок. Предполагается, что до 1 июля 2021 года (то есть до момента окончания действия программы льготного ипотечного кредитования) недвижимость будут все так же активно покупать, и пока перспективы снижения цен не наблюдается.