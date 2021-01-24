МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Неопределенность — фактор, который заставляет российских девелоперов осторожнее относиться к индексации цен на новостройки, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что, хотя в целом умеренный рост стоимости недвижимости сохраняется, в некоторых крупных российских городах в январе 2021 года средняя цена квадратного метра жилья либо сократилась, либо продемонстрировала околонулевую динамику.

При этом по мнению опрошенных изданием аналитиков, снижения цен до момента насыщения рынка предложением ждать не стоит.

Цены на жилье на первичном рынке в январе практически не изменились. Рост по отношению к декабрю прошлого 2020 года в 16 крупнейших городах России составил 0,3% относительно — 88,6 тысячи рублей за метр.

Если сравнивать с январем 2020 года, то цены взлетели на 16,6%, оценивают аналитики.

Компания "Этажи" в целом по стране оценивает среднюю стоимость жилья в новостройке в 76,1 тысячи рублей: за месяц рост составил 2,6%, а за год — на 15,5%. В компании положительную динамику отметили во всех 19 городах присутствия.

Наиболее выраженным этот тренд, по данным аналитиков компании, стал в Красноярске: в январе здесь жилье подорожало по отношению к декабрю на 2,88%, до 62,3 тысячи рублей за метр.

Схожая тенденция — в Омске — рост за месяц 2,6%, до 49,6 тысячи рублей за метр.

ЦИАН оценивает динамику цен в региона более противоречиво: в пяти городах-миллионниках по итогам месяца эксперты компании заметили снижение средних цен на новостройки. Самым выраженным оно стало в Казани — падение на 6%, до 101,6 тысячи рублей за метр. В Екатеринбурге — потеряли 4,8% стоимости — до 95,3 тысячи рублей.