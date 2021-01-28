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Российские застройщики выступили и с предложением перейти на принудительную вентиляцию квартир в возводимых жилых объектах, пишет газета "Известия". В частности, несколько... ПРАЙМ, 28.01.2021
вирус, россия, строительство, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российские застройщики выступили и с предложением перейти на принудительную вентиляцию квартир в возводимых жилых объектах, пишет газета "Известия".
В частности, несколько строительных объединений предлагают отказаться от естественной вентиляции как в новостройках, так и в реконструированных домах.
Вместо этого авторы инициативы хотят обязать подрядчиков устанавливать вытяжку с вентилятором на чердаке.
Предложение подготовлено ассоциациями "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ), "Национальное объединение проектировщиков и изыскателей" и другими представителями индустрии, они направили письмо в Минстрой в качестве дополнений к проекту стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.
Сейчас в жилых домах монтируется естественная вентиляция. Воздух в квартирах обновляется за счет перепадов давления. Но из-за пластиковых окон воздух, вместо того чтобы идти наверх, проникает в соседние квартиры.