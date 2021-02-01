МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Эксперты предрекают, что некоторые россияне в 2021 году лишатся квартир, взятых в ипотеку. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Дело в том, что программа льготной ипотеки, запущенная в прошлом году, серьезно разогрела рынок недвижимости, и в результате многие граждане стали брать квартиры в ипотеку, до конца не осознавая всю серьезность такого поступка. Долги россиян по ипотеке впервые превысили девять триллионов рублей

На 1 декабря 2020 года в стране зафиксировано 72 миллиардов рублей просроченных долгов по ипотеке. Это рекордная цифра за всю историю жилищного кредитования в России.

Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что ипотечные долги будут только расти. Банк России и Министерство финансов уже подсчитали, что 7-8% кредитов, взятых в прошлом году, будут невозвратными. То есть купленные по ним квартиры заберут у владельцев: их либо продадут через рынок, либо полностью запишут на баланс банка.

Наиболее рисковыми считаются кредиты, которые были взяты "на скорую руку" или оформлены без первоначального взноса.