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2021
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Стало известно, у каких россиян с ипотекой заберут квартиры в 2021 году
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Эксперты предрекают, что некоторые россияне в 2021 году лишатся квартир, взятых в ипотеку. Об этом сообщает PRIMPRESS. Дело в том, что программа льготной ипотеки, запущенная в... ПРАЙМ, 01.02.2021
ипотека, кредит, недвижимость, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Эксперты предрекают, что некоторые россияне в 2021 году лишатся квартир, взятых в ипотеку. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Дело в том, что программа льготной ипотеки, запущенная в прошлом году, серьезно разогрела рынок недвижимости, и в результате многие граждане стали брать квартиры в ипотеку, до конца не осознавая всю серьезность такого поступка.
На 1 декабря 2020 года в стране зафиксировано 72 миллиардов рублей просроченных долгов по ипотеке. Это рекордная цифра за всю историю жилищного кредитования в России.
Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что ипотечные долги будут только расти. Банк России и Министерство финансов уже подсчитали, что 7-8% кредитов, взятых в прошлом году, будут невозвратными. То есть купленные по ним квартиры заберут у владельцев: их либо продадут через рынок, либо полностью запишут на баланс банка.
Наиболее рисковыми считаются кредиты, которые были взяты "на скорую руку" или оформлены без первоначального взноса.