2021-02-01T11:49:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/development/20210201/832936549.html
Названы самые дорогие квартиры в Москве
Недвижимость
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Самая дорогая московская квартира стоит 2,7 миллиарда рублей. Расположена она в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы, в Гранатном переулке. Об этом пишет "Лента.ру"... ПРАЙМ, 01.02.2021
квартиры, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самая дорогая московская квартира стоит 2,7 миллиарда рублей. Расположена она в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы, в Гранатном переулке. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости".
По данным риелторов, общая площадь пентхауса — 950 квадратных метров, из которых только кухня занимает 100 "квадратов". В квартире также имеются просторных террасы, четыре совмещенных санузла и высокие потолки (под три метра). Из панорамных окон открывается вид на все стороны света. Пентхаус свободной планировки и продается без ремонта.
Вторую строчку рейтинга самых дорогих квартир Москвы занял объект за 2,6 миллиарда — это трехэтажный пентхаус в одном из небоскребов делового центра "Москва-Сити". Его общая площадь составляет 2,18 тысячи квадратных метров. В квартире есть лифт, планировка — свободная, отделка отсутствует.
Ультрадорогие квартиры специалисты также нашли в бывшем здании гостиницы "Украина" (1,73 миллиарда рублей за 507 квадратных метров), в клубном доме Управления делами президента РФ в центре Москвы (1,59 миллиарда за тысячу "квадратов") и в "Доме на Мосфильмовской" в районе Раменки (1,7 тысячи квадратных метров за 1,48 миллиарда рублей).