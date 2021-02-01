МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самая дорогая московская квартира стоит 2,7 миллиарда рублей. Расположена она в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы, в Гранатном переулке. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости". Названо лучшее время для покупки квартиры

По данным риелторов, общая площадь пентхауса — 950 квадратных метров, из которых только кухня занимает 100 "квадратов". В квартире также имеются просторных террасы, четыре совмещенных санузла и высокие потолки (под три метра). Из панорамных окон открывается вид на все стороны света. Пентхаус свободной планировки и продается без ремонта.

Вторую строчку рейтинга самых дорогих квартир Москвы занял объект за 2,6 миллиарда — это трехэтажный пентхаус в одном из небоскребов делового центра "Москва-Сити". Его общая площадь составляет 2,18 тысячи квадратных метров. В квартире есть лифт, планировка — свободная, отделка отсутствует.

Ультрадорогие квартиры специалисты также нашли в бывшем здании гостиницы "Украина" (1,73 миллиарда рублей за 507 квадратных метров), в клубном доме Управления делами президента РФ в центре Москвы (1,59 миллиарда за тысячу "квадратов") и в "Доме на Мосфильмовской" в районе Раменки (1,7 тысячи квадратных метров за 1,48 миллиарда рублей).