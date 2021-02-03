Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Из-за введенных в России сниженных ставок по ипотеке и рекордным объемам рефинансирования жилищных кредитов в прошлом 2020 году россиянам стало выгоднее брать недвижимость в кредит, а не арендовать ее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов компании "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).
Авторы работы за пример взяли квартиру в Москве площадью 52 квадратных метра и стоимостью 11 миллионов рублей. Снять такое жилье можно за 52-55 тысячи рублей в месяц. В то же время ежемесячный платеж по ипотеке за такое жилье может составить 40 тысяч рублей, а не 53 тысячи, как было до пандемии коронавируса.
Итак, выгода собственного жилья в кредит, если сравнивать с арендой, в настоящее время в России составляет примерно 25%.
"Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду", — пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Тем не менее, отметил он, "погашение основного долга — это уже инвестиции в свое будущее", пояснив, что "окончание срока аренды заставляет человека искать новое место для проживания, а выплата ипотеки — делает собственником этой квартиры".
В банке пояснили, что такое изменение ситуации на рынке произошло по ряду причин. Все они связаны с коронавирусом.Это:
- на фоне введения ограничительных мер и удаленного режима работы и учебы произошел отток мигрантов, а также иногородних студентов и приезжих по срочным контрактам людей.
- сильное снижение туристического потока также оказало влияние на падение спроса на посуточную аренду и снижению отелями цен на номера до уровня съемных квартир.
- ипотека стала дешеветь. Власти, чтобы поддержать население и строительную отрасль в период пандемии, ввели льготную программу, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых.
https://1prime.ru/development/20210203/832955600.html