МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Из-за введенных в России сниженных ставок по ипотеке и рекордным объемам рефинансирования жилищных кредитов в прошлом 2020 году россиянам стало выгоднее брать недвижимость в кредит, а не арендовать ее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов компании "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Авторы работы за пример взяли квартиру в Москве площадью 52 квадратных метра и стоимостью 11 миллионов рублей. Снять такое жилье можно за 52-55 тысячи рублей в месяц. В то же время ежемесячный платеж по ипотеке за такое жилье может составить 40 тысяч рублей, а не 53 тысячи, как было до пандемии коронавируса.

Итак, выгода собственного жилья в кредит, если сравнивать с арендой, в настоящее время в России составляет примерно 25%.

"Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду", — пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Тем не менее, отметил он, "погашение основного долга — это уже инвестиции в свое будущее", пояснив, что "окончание срока аренды заставляет человека искать новое место для проживания, а выплата ипотеки — делает собственником этой квартиры".

В банке пояснили, что такое изменение ситуации на рынке произошло по ряду причин. Все они связаны с коронавирусом.Это: