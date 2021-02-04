МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России выступили с предложением собрать всю информацию обо всех строящихся частных домах в стране.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Для этого можно использовать инструменты, которые ранее зарекомендовали себя в других секторах рынка жилья. В частности, при учете многоквартирного строительства.

Этот инструмент подойдет и для развития ипотеки на индивидуальное жилье, отметил Николаев.

"Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование", — пояснил он.

Помимо этого, по словам собеседника издания, есть предложение собрать вместе данные обо всех строящихся частных домах.

"У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья", — добавил он.

Сейчас в России оценка залога все еще является проблемой. Она тормозит развитие кредитования частного домостроения.

"Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", — подытожил Николаев.