Аналитики предупреждают о росте цен на съемное жилье в Москве
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ставки на аренду жилья в российской столице в текущем 2021 году могут вырасти на 10-12%. Причина — рост спроса на жилье после снятия связанных с пандемией COVID-19 ограничительных мер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитиков "Дом.РФ".
Если в прошлом 2020 году в Москве спрос на аренду недвижимости снизился, и это привело к изменению структуры предложения, то уже в ближайщие месяцы ситуация изменится.
Снижению цен на аренду в Москве способствовали отъезд иногородних работников на родину из-за вводимой компаниями удаленки и волны увольнений. В результате на рынке появилось больше бюджетного жилья в аренду. Например, в 2020 году доля предложения в домах, построенных в 1960-1970 годах, выросла на 10 п.п. и составила 39%.
Итак, размер средней ставки за однокомнатную квартиру в столице по итогам четвертого квартала снизился на 8% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Это 38,5 тысячи рублей в месяц.
Цена аренды двухкомнатных квартир в среднем упала на 12% и составила 59,4 тысячи рублей.
"Трешек" — на 10% — до 116,7 тысячи рублей.
"Дом.РФ" приводит данные с учетом Центрального административного округа (ЦАО), где цены на аренду традиционно выше среднемосковских. Без учета ЦАО показатели составляют:
- за однушку 36 тысяч рублей,
- за двушку 49,2 тысячи рублей,
- за трешку — 83,5 тысячи рублей ежемесячно.
https://1prime.ru/development/20210204/832970662.html