МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ставки на аренду жилья в российской столице в текущем 2021 году могут вырасти на 10-12%. Причина — рост спроса на жилье после снятия связанных с пандемией COVID-19 ограничительных мер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитиков "Дом.РФ". В Госдуме предложили собрать данные обо всех строящихся частных домах

Если в прошлом 2020 году в Москве спрос на аренду недвижимости снизился, и это привело к изменению структуры предложения, то уже в ближайщие месяцы ситуация изменится.

Снижению цен на аренду в Москве способствовали отъезд иногородних работников на родину из-за вводимой компаниями удаленки и волны увольнений. В результате на рынке появилось больше бюджетного жилья в аренду. Например, в 2020 году доля предложения в домах, построенных в 1960-1970 годах, выросла на 10 п.п. и составила 39%.

Итак, размер средней ставки за однокомнатную квартиру в столице по итогам четвертого квартала снизился на 8% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Это 38,5 тысячи рублей в месяц.

Цена аренды двухкомнатных квартир в среднем упала на 12% и составила 59,4 тысячи рублей.

"Трешек" — на 10% — до 116,7 тысячи рублей.

"Дом.РФ" приводит данные с учетом Центрального административного округа (ЦАО), где цены на аренду традиционно выше среднемосковских. Без учета ЦАО показатели составляют: