МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Покупая студии в российских многоэтажках, многие покупатели подвергают себя риску. К примеру, в Санкт-Петербурге большинство таких предложений на вторичном рынке — это бывшие комнаты, переделанные в отдельное жилье. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на предоставленные им материалы компании "Только Лучшая Недвижимость". Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, в которой никто не живет

Согласно оценкам риелторов, жилье особого типа — переделанные из комнат квартиры-студии — рискованно покупать в 95-97% случаев. Они предупреждают, что "единицы подобных предложений официально согласованы и раскадастрированы, то есть имеют статус отдельной квартиры, а не доли. Большинство квартир переделаны так, что их просто не согласовать".

Что касается ультрадешевых предложений в виде студий на рынке новостроек, то здесь риск может представлять проблемность самого комплекса, указывают специалисты.

На "вторичке" самыми дешевыми объектами являются унаследованные квартиры. "Обычно наследники как получили объект, так и стараются его продать: без ремонта и каких-либо вложений. Кроме того, на вторичном рынке со значительным дисконтом продают квартиры в аварийных домах, а также недвижимость, принадлежащую проблемным собственникам", — пояснили эксперты.

Они также обратили внимание на то, что в 70-80% случаев дешевые квартиры не только находятся в "убитом" состоянии, но и несут различные юридические риски.