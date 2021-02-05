МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Риелторы сообщили о росте спроса на аренду жилья в Москве в складчину. Теперь снимать квартиры совместно стремятся и студенты, и приезжие, и даже экономные москвичи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании "Инком-Недвижимость", поступивший в редакцию издания. Названы самые дорогие квартиры в Москве

Сообщается, что арендаторы жилья в Москве активно стараются сэкономить, в общей структуре заявок на поиск жилья доля людей, которые планируют снимать квартиру в складчину, выросла на 12%. При этом студентов среди тех, кто хотел бы снять квартиру в складчину, стало заметно меньше — с 35% их доля сократилась до 17%. В то же время ощутимо выросла доля тех, кто приехал в Москву — из остальных регионов России или других стран — на работу, в том числе и семей с детьми.

"Усиливающейся антикризисной тенденцией наши специалисты называют также совместный наем москвичами, когда они с целью экономии и получения дохода сдают свои однушки и двушки, объединяются и живут в одной арендованной многокомнатной квартире: несколько лет назад подобные сделки были редкостью, в последнее время они демонстрируют регулярность — ежемесячно 3-4% из всего объема договоров найма квартир от трех и более комнат приходятся на такую двойную аренду", — отметила заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова. Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, в которой никто не живет

Отмечается, что в целом спрос на аренду квартир в Москве в январе 2021 года снизился в годовом исчислении на 15%. Аналитики "Инком-Недвижимости" связывают это в том числе с мерами, принятыми для борьбы с пандемией COVID-19, — ограничениями на работу бизнеса и организаций, которые привели к оттоку части работников.

По оценке ГК "Миэль", в четвертом квартале 2020-го в столице предлагалось в аренду 56,5 тысяч квартир. До начала пандемии показатель в течение нескольких лет держался на уровне 35 тысяч квартир. В компании связывают резкий рост числа пустующих квартир как с оттоком приезжих из Москвы, так и с выводом нового объема предложения во второй половине года.

В "Дом.РФ" также отмечают влияние коронакризиса на рынок аренды. Спрос на жилье, которое обычно интересует иногородних работников, в первой половине снизился. Это привело к росту предложения в домах 1960-х и 1970-х годов постройки с 29% до 39%. В компании отмечают признаки восстановления рынка аренды и ожидают роста ставок на 10-12% уже в 2021 году.