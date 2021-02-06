МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рынок жилья в России в 2021 году ожидает стагнация, поскольку из-за льготной ипотеки цены и спрос растут не только на новостройки, но и вторичку, следует из прогноза оценочной группы компаний SRG, подготовленного для РИА Новости. Названы города, где больше всего подорожало вторичное жилье

Для рынка недвижимости 2020 год выдался рекордным по количеству сделок и выданных ипотечных кредитов. По словам партнера SRG Бориса Терехова, к активизации спроса привели льготная ипотека и низкая ставка по депозитам. При этом выгоду успели получить заемщики, которые успели закрыть сделки до конца лета прошлого года.

"Дальнейший ажиотаж и рост цен нивелировали преимущества низкой ставки. Рост цен на новостройки повлиял и на рынок вторичной недвижимости. Стоимость "квадрата" в Москве и в других крупных городах все больше отрывается от платежеспособного спроса. С большой долей вероятности рынок в 2021 году ожидает стагнация и коррекция цен", – заявил Терехов.

По его словам, отчасти может повториться и сценарий 2014-2015 годов, когда произошла девальвация рубля, упали объемы строительства, и дефицит подогрел спрос. "Граждане боялись, что деньги обесценятся, вкладывали в недвижимость. Это очень похоже на поведение людей в период карантина", — пояснили в SRG.

С другой стороны, указывают аналитики, если бы государство не поддержало льготами первичный рынок, то часть застройщиков могла не пережить кризис и уйти с рынка. "При таком сценарии цены тоже будут расти из-за недостатка предложений на рынке новостроек", — отметили в SRG. Более того, как указали эксперты, некоторые девелоперы намеренно придерживают часть объектов, так как дефицит действительно стимулирует спрос.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.