МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. При отмене программы льготной ипотеки под 6,5%, которая действует в России с апреля 2020 года и должна завершиться в июле 2021-го, вырастут цены на недвижимость. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение экономистов Антона Любича и Никиты Масленника. Экономисты предупредили о сложностях получения кредитов в 2021 году

"Выросли цены на жилье из-за избыточного спроса, который связан с введением льготной ипотеки. При отмене программы увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика, в сфере строительства сократятся рабочие места, а цены на недвижимость еще вырастут", — отметил Любич.

Эксперт полагает, что Центробанк своей политикой завел финансовый сектор в тупик. "Он ограничил кредитование производственного сектора и наращивал ипотеку и кредитные карты населения. Через шесть лет возникла закредитованность. Альтернатива — это не отказ от ипотеки, а возобновление кредитования производственного сектора, которое создаст новые рабочие места".

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников считает, что цены на жилье растут из-за сокращения спроса на новостройки. "70% льготных ипотечников живут во вторичном жилфонде. Так что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены. Второй момент: ипотека хоть и льготная, но есть риск для граждан попасть в долговую ловушку", — отметил он.