МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Первичный рынок жилья в Москве впервые за полтора года — с сентября 2019 года — показал отрицательную ценовую динамику, говорится в сообщении онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН. Эксперты предупредили о стагнации рынка жилья в России

В нем указывается, что в январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы упала в сравнении с предыдущим месяцем на 0,3% — до 233,1 тысячи рублей. Снижение произошло в основном за счет проектов в старых границах города. В ТиНАО показатель вырос за тот же период на 0,4%, до 167,1 тысячи рублей за квадратный метр.

"Январская статистика часто бывает непредсказуемой и делать выводы на основе результатов одного месяца рискованно. Но все более очевидны признаки замедления рынка — сильнее обычного снизилось число сделок, прекратился рост цен (+16% за год — ред.). Одновременно девелоперы стали активнее выводить новые проекты в реализацию — благодаря выводу лотов со стартовыми ценами средняя стоимость "квадрата" упала впервые за полтора года", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

В нем указывается, что в январе 2021 года количество сделок упало на 47% в сравнении с предыдущим месяцем. Это наибольшее падение (январь-декабрь) за последние пять лет. В сравнении с январем 2020 года спрос упал на 2%.