МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России объем выданных ипотечных кредитных займов за январь 2021 года стал рекордным для этого месяца, хотя и оказался далек от максимумов прошлого 2020 года, следует из предварительной оценки "Дом.РФ" и Frank RG. Аналитики: число работающих россиян упало до рекордного минимума

Как пишет РБК со ссылкой на отчетность, ипотечный рынок по-прежнему поддерживает льготная государственная программа. Однако она может закончиться уже в июле текущего года.

Итак, рынок ипотеки установил рекорд по выдачам займов в январе по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей.

В прошлом году в январе было выдано 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов рублей, отмечается в отчетности Банка России.

Таким образом, выдачи ипотеки выросли на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном.

Однако, результат января 2021 года значительно ниже выдач в декабре 2020 года (560 миллиардов рублей). Как прокомментировал руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, это традиционная ситуация, которая объясняется долгими праздниками.