МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. На российском жилищном рынке все больше покупателей хотят купить квартиру на торгах, где распродаются квартиры неудачливых ипотечных заемщиков.

Как пишет "Российская газета", в таких покупках есть свои, особенные, риски.

В первую очередь, советует издание, при покупке такого жилья нужно обратить внимание на ряд моментов.

Как рассказал управляющий партнер сети офисов "Миэль" Александр Москатов, сейчас на рынке очень много квартир, находящихся в залоге у банков. Две трети жилой недвижимости в России покупается с помощью ипотечных займов. Около 30% квартир на продажу — с еще невыплаченной ипотекой.

Причины могут быть разными, это не только нехватка денег у заемщика. Например, человек может поменять планы и захотеть купить квартиру побольше, не дожидаясь окончания ипотеки.

В случае нехватки денег, говорит первый заместитель гендиректора Российского аукционного дома Константин Раев, у заемщика есть несколько вариантов действий:

он может договориться с банком, что сам продаст жилье, после чего погасит долги из полученных денег.



его жилье выставляется на торги.



Второй — менее выгодный для заемщика вариант. Нужно дополнительно оплачивать различные процедуры.

То, что при продаже квартира находится в залоге, это сильный недостаток. Она менее ликвидна, отмечает Москатов. Но рынок уже приспособился к ситуации и научился работать с таким жильем. "Некоторые банки проводят сделки с одновременным погашением кредита или с получением займа новым владельцем, так что скидка "за сложность" в последние годы небольшая — около 5%", — пишет газета.

Снизить цену процентов на десять продавец может, если задолженность по ипотеке относительно общей стоимости квартиры еще велика. "Дело в том, что в такой ситуации покупатель, как правило, должен дать продавцу аванс на то, чтобы тот сначала рассчитался с банком", — говорит Москатов. Все это, конечно, оформляется документами, но ситуация все равно рискованная.

"Квартира, например, стоит 25 миллионов рублей и 10 миллионов продавец еще должен банку. То есть покупатель должен дать фактически незнакомому человеку 10 миллионов рублей вперед. Допустим, продавец вполне добропорядочный, но на следующий день он внезапно умер. Тогда покупателю придется решать вопросы уже с совершенно другими людьми, с наследниками, которые еще должны вступить в наследство, и все значительно усложняется", — рассуждает риэлтор.