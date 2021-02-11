МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава "Дом.РФ" Виталий Мутко в беседе с РБК заявил, что программу льготной ипотеки под 6,5% необходимо продлить. Но для этого ее нужно скорректировать, прекратив ее действие в тех регионах, где цены на жилье выросли особенно сильно.

По его мнению, рост цен больше чем на 19% нивелирует эффект от программы.

Мутко пояснил, что для продления программы льготной ипотеки на первичном рынке после 1 июля 2021 года, необходимо внести в нее изменения.

"Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает", — пояснил он.

Он отметил, что эта программа задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки россиян, чьи доходы в период пандемии упали. "Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки", — добавил Мутко.

Он привел оценки госкорпорации "Дом.РФ", в которых фиксируется рост цен на жилье более чем на 19%: это нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки для покупателя. В такой ситуации выигрывают только застройщики и банки.

Он добавил, что для продления программы нужно "найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос".

Если в субъектах России, где цены резко выросли, прекратить действие этой программы, застройщики сами начнут снижать цены.