Россиянам назвали пять способов внезапно лишиться прав на квартиру
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Эксперты агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости" для "Ленты.ру" составили топ-5 причин, как россияне могут лишиться своих прав на жилье.
Первый и самый рисковый способ — обратиться в микрофинансовую организацию.
Как отметили в агентстве, зачастую россияне берут в МФО кредиты под большие проценты, а в качестве залога обычно выступает квартира.
Позднее граждане сталкиваются с невозможностью выплатить долг. В результате, когда дело вмешиваются коллекторы, они теряют жилье.
- Второй способ — купить непроверенный объект. "Есть на рынке категория покупателей, которые в целях экономии не обращаются к профессионалам при поиске квартиры, особенно если приобретают ее в ипотеку. Как правило, они надеются на нотариуса, банк и страховую компанию, которые анализируют информацию только из общедоступных источников, то есть проверяют объект по последнему собственнику, исключая всю цепочку в целом. Подобный анализ чреват потерей права собственности в дальнейшем", — говорят специалисты.
- Третья ситуация, когда можно лишиться жилья — из-за откровенного мошенничества — когда аферисты обманывают добросовестных покупателей при помощи поддельных документов или с использованием подложной личности.
В этих сделках часто фигурируют доверенности. Сами собственники на сделках не появляются и вообще отказываются общаться, ссылаясь на чрезмерную занятость либо срочный отъезд из России.
- Еще одна ситуация, когда можно потерять право на квартиру — расплата по долгам. " Ситуации бывают самые разнообразные: не пошел бизнес, попал в аварию, нужны деньги на операцию. Люди вынуждены расстаться со своей недвижимостью", — отмечают риэлторы.
- Последний — пятый — способ потерять жилье — заключить мнимую сделку. Как правило, эти сделки проходят по схеме дарения, а не через заключение договора купли-продажи. В такой ситуации покупатель в дальнейшем легко может остаться без недвижимости. Это случается из-за того, что сделка была мнимой, предупреждают эксперты. Здесь для доказательства необходимо как минимум найти и "заскринить" объявления о продаже на рекламных площадках и отыскать свидетелей.
https://1prime.ru/development/20210212/833029178.html