МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Эксперты агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости" для "Ленты.ру" составили топ-5 причин, как россияне могут лишиться своих прав на жилье.

Первый и самый рисковый способ — обратиться в микрофинансовую организацию.

Как отметили в агентстве, зачастую россияне берут в МФО кредиты под большие проценты, а в качестве залога обычно выступает квартира.

Позднее граждане сталкиваются с невозможностью выплатить долг. В результате, когда дело вмешиваются коллекторы, они теряют жилье.

Второй способ — купить непроверенный объект. "Есть на рынке категория покупателей, которые в целях экономии не обращаются к профессионалам при поиске квартиры, особенно если приобретают ее в ипотеку. Как правило, они надеются на нотариуса, банк и страховую компанию, которые анализируют информацию только из общедоступных источников, то есть проверяют объект по последнему собственнику, исключая всю цепочку в целом. Подобный анализ чреват потерей права собственности в дальнейшем", — говорят специалисты.



Третья ситуация, когда можно лишиться жилья — из-за откровенного мошенничества — когда аферисты обманывают добросовестных покупателей при помощи поддельных документов или с использованием подложной личности.



В этих сделках часто фигурируют доверенности. Сами собственники на сделках не появляются и вообще отказываются общаться, ссылаясь на чрезмерную занятость либо срочный отъезд из России.