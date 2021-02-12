МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В течение текущего 2021 года цены на столичное жилье могут вырасти на 7-8%, пишет со ссылкой на прогноз ЦИАНа агентство "Москва". Набиуллина рассказала, где нужно оставить льготную ипотеку

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина рассказала, что сейчас в столичном регионе цены на жилье в среднем перешли к снижению после того, как рынок насытился новым предложением.

За январь этого года в Москве и Подмосковье на рынок вышел 41 новый корпус. При этом продажи рухнули из-за длительных январских каникул.

"Пока действует льготная ипотека, средние цены продолжат рост, однако он будет планомерным — на уровне 7-8 процентов по итогам всего 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие", — пояснила она.

По ее прогнозу, активность покупателей будет возрастать к лету: перед самым завершением программы льготной ипотеки.

"После завершения программы кредитования прямого снижения стоимости ждать не стоит — девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую "подушку безопасности" на случай проседания спроса", — подытожила она.