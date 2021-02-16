МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Существует ряд нюансов, на которые следует обратить внимание при покупке самых дешевых квартир. Главные риски сделок с таким жильем перечислила в интервью "Лента.ру" генеральный директор инвестиционно-риелторской компании "Альфа-Групп" Россита Габриелян. Эксперт рассказал, как люди теряют квартиры из-за сдачи в аренду

Она советует для начала собрать и изучить все правоустанавливающие документы на такую квартиру. Второй шаг — проверка истории жилья: необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП). В этой выписке будет отражена вся история объекта начиная с 1998 года, то есть с момента создания ЕГРП, "чего вполне достаточно для вашего душевного спокойствия", пояснила Габриелян.

Третьим шагом она назвала проверку качества квартиры — покупатель вправе перед покупкой потребовать у собственника документы БТИ (бюро технической инвентаризации) на квартиру. Они необходимы для того, чтобы проверить, есть ли в квартире несогласованные в законном порядке перепланировки или переустройство.

Также важно осуществить проверку самого продавца, то есть удостовериться в его дееспособности: на момент заключения договора человек должен быть психически здоров, не быть под воздействием наркотических веществ.

"Большинство рисков для покупателя квартиры сводятся к одному — признание сделки недействительной по решению суда при установленном нарушении прав участника сделки, либо нарушении прав третьих лиц, либо при нарушении закона, — указала эксперт. — Причин этому может быть множество". Названы самые дорогие квартиры в Москве

Основные риски при покупке квартиры на вторичном рынке недвижимости следующие: нарушение прав несовершеннолетних детей или правил использования материнского капитала; нарушение прав наследников как по завещанию, так и по закону; прав третьих лиц (например, отсутствие согласия на сделку супруга/супруги продавца, получателя ренты или залогодержателя); нарушение преимущественного права покупки (при покупке комнат или долей в квартире); недееспособность участников сделки; нарушения, допущенные при приватизации жилья. Габриелян отметила, что последнее — это умышленный обман покупателя продавцом, в том числе продажа квартиры по поддельным документам.