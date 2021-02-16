МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5-5,5%. Об этом написали "Известия" со ссылкой на экспертов в области недвижимости. Путин поручил решить вопрос льготной ипотеки с учетом интересов людей

По словам гендиректора агентства недвижимости WE KNOW Александра Галицына, дальнейшее снижение ипотечной ставки целесообразно до 5-5,5%, поскольку именно такая ставка позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков и покупать квартиры и молодым семьям с детьми, и другим россиянам, которым необходимо решить квартирный вопрос в перспективе нескольких лет.

Он подчеркнул, что эта ставка позволяет девелоперам быть уверенными в том, что их проекты будут продаваться не только в этом году, но и в ближайшие несколько лет, то есть спрос будет стабильным.

Президент ГК "Основа" Александр Ручьев считает, что это предложение очень избирательно. "Такая целевая льготная ипотека будет крайне востребована семьями с двумя детьми и более. Думаю, что ставка по ипотечному кредиту для такой категории заемщиков в рамках программы может составлять до 5 %, и это очень хорошие условия", — сказал он.

Однако, по его словам, на общую картину спроса такая программа не окажет существенного влияния, поскольку доля покупателей-ипотечников с двумя детьми не такая высокая.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова придерживается мнения, что комфортной будет ипотечная ставка в районе 5-6%, однако она напомнила, что для покупателя важен не только размер ставки, но ее стабильность на длительный период. Мошенники стали обманывать россиян с помощью ипотеки

В свою очередь, управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский отметил, что в свете общего тренда на снижение ипотечных ставок ставка по семейной ипотеке также должна снижаться.