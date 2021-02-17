МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Льготная ипотека в отношении индивидуальных деревянных домов, которую могут ввести в РФ власти, будет набирать популярность в стране в том числе и из-за перехода многих людей на дистанционный режим работы и при наличии спроса на улучшение жилищных условий, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости. Путин поручит разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости

В январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России намерено для поддержки отрасли деревянного домостроения сделать деревянные дома объектом ипотеки. Затем, в феврале, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации заявил, что механизм выдачи ипотеки на строительство частных домов в стране, в том числе по льготным программам, разработают к середине года.

"Потенциальный спрос на такой тип жилья достаточно высок в РФ, чему в том числе способствовал переход на дистанционный формат работы многих компаний в 2020 году, а также ввиду наличия устойчивого интереса граждан к улучшению жилищных условий. Появление ипотеки по льготной ставке позволит более эффективно его удовлетворять, и такой кредитный продукт скорее всего будет достаточно популярным у населения", — сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

По его мнению, наиболее востребованным может стать финансирование приобретения недвижимости в пригородах крупных городов, однако важным фактором популяризации "деревянной ипотеки" будет то, какие именно параметры объектов ипотеки будут заложены правительством в программу. В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку адресно и однократно

Аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова также считает, что частные дома становятся популярнее на фоне распространением коронавирусной инфекции, так как значительная часть населения считает города неспокойным местом для жизни и рассматривает возможность переезда за город.

По оценкам эксперта, спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства будет расти и в течение ближайших пяти лет будет построено 450-500 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно примерно 3 миллионам отдельных домов.