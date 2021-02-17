МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рост цен на недвижимость в России в 2021 году замедлится и будет в пределах инфляции, прогнозирует экосистема недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), данные которой приводит пресс-служба банка. Путин поручит разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости

"В 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции в 4%. Этому будет способствовать стабилизация уровня ставок по ипотеке, сокращение инвестиционного спроса на недвижимость и повышение объемов ввода нового жилья", — говорится в сообщении.

В условиях пандемии в 2020 году объем ввода жилья в эксплуатацию снизился. Однако аналитики ждут, что при настоящей позитивной динамике, которая будет поддерживаться дальнейшей вакцинацией населения, ситуация будет постепенно выправляться. К тому же нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено увеличение объемов ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году (увеличение 50% к 2020 году).

"С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов "на любой кошелек", — говорит гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев. Также в 2021 году аналитики ожидают перераспределения части спроса с первичного на вторичный рынок, который в 2020 году значительно отставал по росту цен.

"Метр квадратный" ждет сокращения инвестиционного спроса граждан на недвижимость, что также будет способствовать повышению устойчивости рынка. И. наконец, в этом году произойдет стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении льготных кредитов, уверены аналитики.