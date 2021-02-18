МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем инвестиций в российскую недвижимость в 2020 году составил 285 миллиардов рублей, что на 14% больше результатов предыдущего года, сообщила консалтинговая компания CBRE. ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

По оценке компании, прирост во многом был обеспечен сильными показателями первого и четвертого кварталов 2020 года.

"Вложения в жилой сегмент увеличились на 75% по сравнению со значением в 2019 году, а объем инвестиций в сегменты коммерческой недвижимости сократился на 4%. Среди коммерческой недвижимости наиболее активно развивающимся в 2020 году стал сегмент складской недвижимости за счет сохранение спроса на приобретение складов под собственное использование", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что доли сегментов жилой (34%) и складской (20%) недвижимости в 2020 году достигли максимальных значений в годовой структуре инвестиций за всю историю рынка. При этом объем вложений в офисы увеличился на 40% за счет крупных сделок в начале и в конце года (доля — 32%), а наиболее пострадавшими стали сегменты торговой (доля минимальная с 2014 года — 8%) и гостиничной недвижимости.