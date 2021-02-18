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2021
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Инвестиции в российскую недвижимость в прошлом году выросли на 14%
Недвижимость
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Объем инвестиций в российскую недвижимость в 2020 году составил 285 миллиардов рублей, что на 14% больше результатов предыдущего года, сообщила консалтинговая компания CBRE. По... ПРАЙМ, 18.02.2021
инвестиции, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем инвестиций в российскую недвижимость в 2020 году составил 285 миллиардов рублей, что на 14% больше результатов предыдущего года, сообщила консалтинговая компания CBRE.
По оценке компании, прирост во многом был обеспечен сильными показателями первого и четвертого кварталов 2020 года.
"Вложения в жилой сегмент увеличились на 75% по сравнению со значением в 2019 году, а объем инвестиций в сегменты коммерческой недвижимости сократился на 4%. Среди коммерческой недвижимости наиболее активно развивающимся в 2020 году стал сегмент складской недвижимости за счет сохранение спроса на приобретение складов под собственное использование", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что доли сегментов жилой (34%) и складской (20%) недвижимости в 2020 году достигли максимальных значений в годовой структуре инвестиций за всю историю рынка. При этом объем вложений в офисы увеличился на 40% за счет крупных сделок в начале и в конце года (доля — 32%), а наиболее пострадавшими стали сегменты торговой (доля минимальная с 2014 года — 8%) и гостиничной недвижимости.