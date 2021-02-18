МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России для владельцев квартир и апартаментов налоги могут отличаться в десятки раз, рассказала агентству "Прайм" ведущий специалист финансовой службы ООО "СЕРКОНС" Татьяна Назаркина.

Итак, владельцы квартир платят налог в размере от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости жилья, в зависимости от ее оценки:

Если кадастровая стоимость меньше 10 млн рублей — ставка составляет 0,1%. При стоимости от 10 до 20 млн рублей — 0,15%. Если квартира стоит от 20 до 50 млн рублей — 0,2%. От 50 до 300 млн рублей — 0,3%.

Для владельцев апартаментов налог будет отличаться в разы:

0,5% — минимум — платят владельцы апартаментов, которые не располагаются в административно-деловых или торговых центрах, их назначение не предусматривает размещения офисов, торговых точек, объектов общепита и бытового обслуживания, их кадастровая стоимость не должна превышать 300 тысяч рублей.

2% — максимум — платят те, чьи апартаменты не соответствуют какому-либо из вышеуказанных условий.

"При расчете налога на апартаменты не применяются налоговые вычеты, не действуют федеральные налоговые льготы, при этом предусмотрена московская льгота, рассчитанная с учетом понижающих коэффициентов. При этом апартаменты должны соответствовать определенным условиям", — пояснила Назаркина.

В качестве примера расчета жилищного налога эксперт привела апартаменты площадью 86 квадратных метра, кадастровая стоимость составляет 6,360 млн рублей. "Если апартаменты входят в перечень объектов правительства, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость — ставка составит 1,5%. Это 95 414 рубля", — посчитала она.

Если сравнивать с квартирой такой же площадью и кадастровой стоимостью, то налог будет рассчитываться по ставке 0,1% и составит 4 890 рублей.