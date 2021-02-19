МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В Москве есть возможность купить квартиру не только всем знакомыми способами — у риэлторов или застройщиков, но и у самого города, пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, кому придется платить огромные налоги на жилье

На первичном рынке недвижимости самый распространенный способ купить жилье — у застройщика. На вторичном — у риелторов — даже владельцы квартир в готовых домах обычно продают их не сами, а с помощью агентов по недвижимости.

Однако есть еще один продавец жилья в столице — это сам город. "Причем вариантов у него столько, что позавидуют многие риелторские агентства", — пишет издание.

Поясняется, что город выставляет квартиры на торги, как правило, цена — значительно ниже рыночной.

Просто прийти и купить эти квартиры нельзя: все имущество город продает с электронных торгов. Это значит, что придется побороться за покупку с другими покупателями: победит тот, кто предложит самую высокую цену.

"Но даже с учетом этого можно купить жилье дешевле, чем просят в частных объявлениях", — отмечает газета.