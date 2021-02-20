МОСКВА, 20 фев – РИА Недвижимость. Жилье в Москве в 2021 году может в среднем подорожать на 5-10%, но в отдельных районах, таких как Восточное и Западное Дегунино, Северный, поселения Новомосковского округа, ожидается большее увеличение цен, составляющее до 15%, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Эксперты рассказали, как сделать жилье в России более доступным

По мнению участников рынка, рост цен в 2021 году продолжится, однако он уже не будет столь значительным, как в прошлом. В частности, управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая полагает, что в среднем годовой прирост составит 5-10%, однако жилье в отдельных локациях может показать удорожание выше среднего уровня по городу.

"Например, на севере в первом полугодии цены могут вырасти до 15%", — отмечает она, допуская, что во втором полугодии из-за ряда факторов не исключен некоторый "откат" назад, в том числе после возможного окончания программы льготной ипотеки под 6,5%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов выделяет районы Северный, Восточное и Западное Дегунино, где стоимость квадратного метра (сейчас 190-215 тысяч рублей) может к концу года вырасти на 12-13%.

"Рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе будет связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро", — уточняет он.

В свою очередь руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов прогнозирует рост цен в 11-12% в Новомосковском округе новой Москвы. Это такие территории, как поселения Сосенское и Десёновское, поселок Московский, где в настоящее время средняя цена квадратного метра составляет 173 тысячи рублей.

"В период пандемии люди переориентировались на загородный формат и стали стремиться к жизни если не в частных домах, то в районах с чистым воздухом. При этом важной составляющей ценообразования останется наличие московской прописки, развитой инфраструктуры и близости к МКАД", — поясняет Таганов.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков выделяет районы Западное и Восточное Бирюлево, где пройдет Бирюлевская линия метро. По его данным, сейчас средняя стоимость жилья в них составляет 152 тысячи и 144 тысячи рублей за квадратный метр. К концу года рост цен здесь может составить до 9%.