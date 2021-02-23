МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России на данный момент сменился периодом относительной стагнации. В частности, за прошлый месяц благодаря снижению активности покупателей средняя цена в них выросла всего на 0,6%. Одновременно аналитики отмечают увеличение девелоперской активности — правда, пока только в Московском регионе. Эти факторы будут сдерживать динамику роста цен и в дальнейшем, но по итогам года квартиры все равно подорожают. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Эксперт назвал технологии, которые сделают новостройки дешевле на 15%

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тысяч рублей за 1 квадратный метр, увеличившись на 0,6% относительно значения января и на 15,7% — относительно значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно оценкам компании "Этажи", средняя стоимость новостроек в 19 крупных городах страны в феврале достигла 78 тысяч рублей, за месяц этот показатель вырос на 1,7%, а за год — на 16,6%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет текущую ценовую динамику стагнацией: в 10 и 16 городов изменение цены не превысило 1,5 процентного пункта.

Наиболее выраженный рост цен на первичном рынке аналитики "Этажей" в феврале отмечают в Красноярске: за месяц среднее значение выросло на 2,5%, до 63,9 тысяч рублей за 1 квадратный метр. На втором месте — Краснодар, где, по данным компании, жилье в феврале относительно января подорожало на 2,17%, до 61,7 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Увеличение средней стоимости новостроек отмечено ЦИАН в Самаре за последний месяц на 2,5%, до 58 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Снижение средней цены на первичном рынке на 2,8% аналитики отмечают в Нижнем Новгороде. Сейчас жилье здесь стоит в среднем 95,1 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Отрицательная динамика заметна и в Омске, где недвижимость за месяц потеряла в цене 1,4%, снизившись до 43,1 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Эксперты рассказали о падении спроса на съемные квартиры в России

В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость новостроек сейчас составляет 232,9 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Это на 0,6% выше показателя января и на 16,5% — февраля прошлого года. В границах старой Москвы средний показатель без учета элитного предложения за месяц вырос на 1,8%, до 258,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр, приводит свою оценку руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков. Жилье массового сегмента стоит 213,7 тысяч рублей за 1 квадратный метр, бизнес-класса — 313,1 тысяч рублей.

Эксперт считает, что более выраженному росту цен в начале года препятствовала традиционно низкая активность покупателей.

Девелоперская активность при этом начала расти: согласно расчетам господина Дарусенкова, на рынок старой Москвы вышли 14 новых жилых проектов, в которых насчитывается около 10 тысяч лотов.