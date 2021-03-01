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Риелторы сказали, когда изменятся цены на жилье
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Цены на жилье в России могут резко вырасти уже этой весной. Это связано с возможным повышением ключевой ставки Центробанка, рассказал URA.RU риелтор Павел Боровиков. "Тем, кто... ПРАЙМ, 01.03.2021
недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в России могут резко вырасти уже этой весной. Это связано с возможным повышением ключевой ставки Центробанка, рассказал URA.RU риелтор Павел Боровиков.
"Тем, кто хочет взять ипотеку, стоит поторопиться, потому что весной цены на жилье существенно вырастут", — рассказал эксперт.
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, руководитель службы контроля качества "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков полагает, что жилье подорожает несущественно. "Весной, если ничего не изменится в экономике, будет незначительный рост цен в рамках инфляции", — уверен он.
Барсуков напомнил, что Центробанк еще не объявлял о повышении ключевой ставки. При этом спрос россиян на жилье умеренный, подчеркнул риелтор.