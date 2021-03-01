МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в России могут резко вырасти уже этой весной. Это связано с возможным повышением ключевой ставки Центробанка, рассказал URA.RU риелтор Павел Боровиков.

" Жилой дом

ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

"Тем, кто хочет взять ипотеку, стоит поторопиться, потому что весной цены на жилье существенно вырастут", — рассказал эксперт.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, руководитель службы контроля качества "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков полагает, что жилье подорожает несущественно. "Весной, если ничего не изменится в экономике, будет незначительный рост цен в рамках инфляции", — уверен он.

Барсуков напомнил, что Центробанк еще не объявлял о повышении ключевой ставки. При этом спрос россиян на жилье умеренный, подчеркнул риелтор.