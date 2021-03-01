МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в России могут резко вырасти уже этой весной. Это связано с возможным повышением ключевой ставки Центробанка, рассказал URA.RU риелтор Павел Боровиков. ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

"Тем, кто хочет взять ипотеку, стоит поторопиться, потому что весной цены на жилье существенно вырастут", — рассказал эксперт.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, руководитель службы контроля качества "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков полагает, что жилье подорожает несущественно. "Весной, если ничего не изменится в экономике, будет незначительный рост цен в рамках инфляции", — уверен он.

Барсуков напомнил, что Центробанк еще не объявлял о повышении ключевой ставки. При этом спрос россиян на жилье умеренный, подчеркнул риелтор.