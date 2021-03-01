МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. На рынке недвижимости Московского региона заметно увеличилось число сделок с квартирами, находящимися в залоге у банков. О том, что москвичи бросились избавляться от ипотечного жилья, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сети агентств недвижимости "МИЭЛЬ". Эксперты рассказали о падении спроса на съемные квартиры в России

По подсчетам аналитиков, за последние три года число сделок с квартирами, имеющими обременение в виде ипотеки, выросло на 15%. Эксперты указывают, что в настоящее время более 50% покупок жилья проходят с привлечением ипотеки, причем порой она оформляется на длительные сроки. "За это время у людей меняются жизненные ситуации и финансовые обстоятельства, составы семей, они оказываются перед необходимостью вновь решать свои жилищные вопросы, и квартиры, которые пока еще находятся в залоге у банка, выходят на рынок", — подчеркнули специалисты.

Несколько лет назад продажа квартиры с невыплаченной ипотекой была необычным явлением — такие сделки были единичными. Но к настоящему времени схемы реализации такого жилья отработаны, и как продажа, так и покупка залоговых квартир не вызывают сложностей, отмечается в исследовании.

"Проблемы могут возникнуть при использовании материнского капитала, поскольку покупатель обязан наделить детей долей собственности в приобретаемой квартире, а это может повлечь трудности с дальнейшей продажей, предупреждают риелторы. Поэтому вкладывать маткапитал в недвижимость, приобретаемую с использованием ипотечных средств, зачастую неразумно", — добавили эксперты.