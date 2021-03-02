МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В Москве 90% квартирных хозяев готовы отказать потенциальному арендатору, если он входит в одну из нежелательных категорий. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

Компания опросила 270 столичных квартирных хозяев, поинтересовавшись, каким категориям арендаторов они не готовы сдавать жилье. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Чаще всего в качестве нежелательных арендаторов московские рантье называли граждан других стран (29%) и жильцов с домашними животными (28%). С неохотой сдают жилье парам с маленькими детьми (16%) и родителям-одиночкам (14%). Готовы принять у себя любых квартиросъемщиков лишь 10% квартирных хозяев в столице. Еще 3% участников опроса предложили свои варианты нежелательных категорий арендаторов — среди них преобладают такие варианты, как "курящие", "студенты", "сотрудники коммерческих организаций". Риелтор объяснила, какие права вы теряете, сдавая квартиру

Тем не менее, авторы исследования отметили, что лояльность рантье к арендаторам выросла после начала пандемии. Еще год назад разместившие свои объекты в базе компании владельцы арендного жилья одобряли заявки потенциальных квартиросъемщиков в 41% случаев, сейчас эта цифра выросла до 57%.

Опрошенные "РБК-Недвижимостью" эксперты рынка аренды считают, что рантье стоило бы быть еще лояльнее. "В 2020 году арендное предложение в Москве выросло на 46%, в начале 2021-го оно продолжило расти, — говорит руководитель направления долгосрочной аренды сервиса "Авито Недвижимость" Руслан Закирьянов. — Рост числа объявлений от арендодателей с января 2020 года по январь 2021-го у нас составил 63%". Одним из ключевых факторов восстановления рынка аренды эксперт называет внешнюю миграцию и рост спроса со стороны квартиросъемщиков-иностранцев.

Управляющий директор ГК "Миэль" Мария Жукова рассказала о том, что из-за длительного оттока арендаторов средние сроки их поиска в Москве увеличились на 28%. "Арендодатели по-разному оценивают свои объекты с точки зрения соотношения цены и качества, которое в первую очередь интересует арендаторов, — говорит эксперт. — Большинство не торгуются, если арендаторы не соответствуют их ожиданиям, даже когда спроса мало. Им проще не сдавать квартиру, чем уступить по цене". Вместе с тем расширение круга потенциальных арендаторов, считает Жукова, — это основной способ ускорить сдачу квартиры в сегодняшних условиях. Эксперт считает, что "быстро вернуться к докризисному спросу мы вряд ли сможем. Для этого нужно, чтобы жители из регионов стали больше приезжать в Москву, а деловая активность снова вышла в офлайн".

По оценке заместителя директора департамента аренды квартир риелторской компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, поиски арендаторов для квартир, владельцы которых устанавливают ограничения по составу арендаторов, сейчас продолжаются от месяца до двух — за год средний срок поиска квартиросъемщиков увеличился на 30%. При этом предложение продолжает расти — и это тоже не на руку излишне разборчивым рантье. Эксперт рассказала, что они ожидают расширения арендного ассортимента за счет жилья, приобретенного на волне ажиотажного спроса в 2020 году. "В 2021-2022 годах прирост такого предложения может составить предположительно 20%. В числе прочих причин расширения предложения — нестабильная экономическая ситуация и сокращение доходов у населения: многие вынуждены находить новые способы пополнить бюджет, в том числе сдачу жилья внаем", — объяснила Полякова. Риелтор рассказала, как распознать фейковые объявления по сдаче квартиры

Самый ходовой товар на рынке аренды жилья в Москве сегодня — однокомнатная квартира с адекватным ценником и не слишком требовательным к составу арендаторов владельцем. В "Авито Недвижимости" подсчитали, что такие объекты могут сдаваться в среднем за четыре-пять дней. Сложнее всего найти арендаторов на квартиры с четырьмя и более комнатами.