МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Новый способ заработка приобретает все большую популярность у владельцев загородных участков: они строят на своей земле сразу два-три дома, чтобы сдавать их в аренду на выходные. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на своих экспертов. Однако они отмечают, что это скорее является способом сохранения накоплений, чем бизнесом, сулящим большую прибыль. Названы самые нежелательные арендаторы жилья в Москве

ЧТО СТРОИТЬ

Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев считает, что не стоит думать, что можно обойтись "простейшим "сарайчиком" с удобствами на улице", так как такие дома будут большей частью пустовать. Ведь жители мегаполисов привыкли к комфорту. Что же касается менее требовательных арендаторов, желающих без больших затрат выехать на природу, то они, скорее всего, предпочтут отправиться в поход с палатками, чем платить за аренду дома. "В тысяче километрах от Москвы есть две турбазы для рыбаков. Одна — самая простая и дешевая, вторая — с санузлами, но дороже в 1,5-2 раза. И вторая заполнена гораздо больше", — приводит пример Гоглев.

По мнению эксперта, дома, предназначенные для аренды, можно разделить на два класса. Это может быть шикарный коттедж, который снимают для празднования свадьбы, корпоратива или Нового года. Но его арендаторам потребуется отдельный участок. Либо это относительно скромный дом, который арендует семья для недолгого отдыха. Таких как раз может быть два-три на участке. В доме должно быть, как минимум, достаточное число спальных мест для семьи, небольшая гостиная, кухня, один-два санузла, водопровод и канализация. Минимальная стоимость строительства такого здания — от 2-3 миллионов рублей.

Управляющий директор "Миэль" Мария Жукова, в свою очередь, отметила, что обычные дачные дома без удобств, которые сдаются не посуточно, а на месяц всего за 20 тысяч рублей, особым спросом не пользуются. "Их арендуют не отдыхающие, а, в основном, бригады строителей, которые работают неподалеку," — отметила она. Эксперт рассказал, какая недвижимость сейчас приносит доход

ГДЕ СТРОИТЬ

По мнению Гоглева, чтобы построить 2-3 дома, участок должен быть от 8-10 соток. Причем желательно с "изюминкой" — либо рядом красивый лес, водоем, открывается живописный вид, либо в пешей доступности туристические достопримечательности — например, в Подмосковье это могут быть усадьба "Архангельское", Сергиев Посад, Абрамцево. Многих привлекает возможность погулять по знаменитым местам не в час пик.

Эксперт отметил, что желательно, чтобы три дома не смотрели окна в окна, а от соседей были отгорожены хотя бы живой изгородью. Приветствуются деревья, сосны на участке. Желательно обустроить у каждого дома террасу, сделать панорамное остекление. Что же касается площадки для барбекю, беседки, бассейна и сауны, то они вполне могут быть общие на три дома, считает Гоглев. Постояльцы договорятся, кто когда ими пользуется, либо объединятся в одну компанию — многие любят на отдыхе пообщаться. Детскую площадку оборудовать не обязательно, отмечает эксперт, этим не удивишь. Лучше запастись бадминтоном, мячами и другими уличными развлечениями. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

КАК СОДЕРЖАТЬ

По мнению Гоглева, подобный способ заработка — это далеко не пассивный доход: "хозяину придется либо нанимать персонал и платить ему, либо постоянно быть рядом: заселять или провожать арендаторов, делать уборку, решать мелкие проблемы постояльцев. Учтите коммунальные платежи — если отапливать дом электронагревателями, а не газом, счета могут быть весьма солидными". Эксперт добавил также, что это неплохой способ сохранения денег и получения дохода для тех, кто уже живет в том же поселке: можно вложить средства в пустующий участок неподалеку, получать доход, а при необходимости в будущем продать его.

Жукова же считает, что "проще построить на участке дом на несколько квартир и сдавать их в долгосрочную аренду". Тем не менее, такой вариант возможен только рядом с большими городами или в популярных местах отдыха, добавила она.